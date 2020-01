EHC München vor Mannheim

In der Tabelle liegt München neun Punkte vor den Adlern Mannheim. Überraschungsteam Straubing Tigers musste aufgrund der 2:5-Niederlage (1:0, 1:2, 0:3) gegen die Iserlohn Roosters den zweiten Tabellenplatz an den Meister Mannheim abgeben. Die Adler hatten schon am Donnerstagabend 7:2 (1:1, 3:1, 3:0) gegen Bremerhaven gewonnen.