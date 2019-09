Mannheim/München - Die Spieler des EHC Red Bull München schauten immer wieder auf die Anzeigentafel. Zu süß, zu schön war, was da in großen Zahlen stand: 2:7. Da der EHC bei den Adler Mannheim, beim Meister, der die Red Bulls vergangene Saison, nach drei Meistertiteln en suite so schmerzhaft vom deutschen Eishockeythron gestoßen hatte, angetreten war, hieß dies: Der EHC hat den Titelträger mit 7:2 aus deren eigener Halle geschossen.