Geldwäsche-Verdacht Razzia in der Zentrale der Deutschen Bank

Dem Bericht zufolge rückte ein Großaufgebot an Polizeikräften in Auftrag von Staatsanwaltschaft und Bundeskriminalamt an, um die Zentrale zu durchsuchen. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte der "Hessenschau" mit, dass die Bank unter Geldwäsche-Verdacht steht. So soll "die Deutsche Bank Kunden dabei geholfen haben, sogenannte Off-Shore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen."