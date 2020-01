Wingsuit gilt als Luftfahrzeug

Untermalt von meditativen Klängen kann der Betrachter eines Videos, das Niklas Winter ins Internet gestellt hat, in dieses atemraubende Erlebnis eintauchen, in den Sprung, den der 31-Jährige im vergangenen Herbst von der Watzmann-Ostwand gewagt hat. Aber das ist die Frage: Springt der Philosophie-Student in dem blauen Fledermaus-Anzug – oder fliegt er? Wegen dieser Frage hat der Extremsportler, der in München wohnt, nun Ärger.