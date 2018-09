Geldregen für den TSV 1860? DFB beschließt Financial Fairplay in der 3. Liga

Nachwuchsarbeit: DFB schüttet Millionen aus

Beim Financial Fair Play werden bis zu 550.000 Euro ausgeschüttet. 275.000 Euro werden an Klubs mit positivem Saisonergebnis ausgezahlt, weitere 275.000 Euro an Vereine, die ihr angepeiltes Saisonergebnis eingehalten oder sogar übertroffen haben.