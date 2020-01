London - Der FC Bayern spielt in der weltweiten Fußball-Geldrangliste weiter vorne mit. Die Münchener kamen in der Saison 2018/19 nach Berechnungen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte auf einen Umsatz von 660,1 Millionen Euro. Die Gesamteinnahmen lagen damit fast 31 Millionen Euro höher als in der Saison zuvor (629,2 Millionen). Im nationalen Vergleich liegen die Bayern auch dieses Jahr mit großem Abstand an der Spitze. Rang zwei belegt Borussia Dortmund (377,1 Millionen), auf Rang drei rangiert der FC Schalke 04 (324,8 Millionen).