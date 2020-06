Einige der Banken haben Maier zufolge in der Krise ihre internen Richtlinien für die Kreditgenehmigung verschärft: "Sie bauen das Geschäft mit Gutverdienern in sicherer Beschäftigung aus und legen dafür bei anderen Kundengruppen strengere Maßstäbe an – insbesondere bei Kreditinteressenten aus Branchen, die von der Corona-Krise besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurden."