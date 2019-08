Los Angeles - Ein sonniger, brütend heißer Sommertag in Kalifornien. Der Fahrer der dunklen Limousine biegt in den South Mapleton Drive ein, neben dem Hollywood-Boulevard eine der exklusivsten Straßen in Los Angeles. Sie beginnt am Sunset Boulevard und endet gegenüber des Holmby Parks. Wir befinden uns im Nobel-Viertel Holmby Hills, das mit Bel Air und Beverly Hills das sogenannte Platin-Dreieck der amerikanischen Sonnenmetropole bildet.