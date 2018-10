Germering - Nach der spektakulären Polizei-Aktion gegen mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger in Germering entscheidet ein Richter noch am Donnerstag, ob die vier Verdächtigen in Untersuchungshaft kommen. Dies teilte eine Sprecherin des Amtsgerichts München mit. Die Staatsanwaltschaft München I wirft den mutmaßlichen Tätern unter anderem schweren Bandendiebstahl und die Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor.