Eines der Bandenmitglieder, ein etwa 50-jähriger, normalgroßer Mann mit dunklem und grauen Haar sowie kantigem Gesicht, kam am frühen Dienstagnachmittag zur Sollner Adresse des Seniors, der wie verabredet mit 50.000 Euro in bar auf dem Balkon wartete. Das Geld hatte er auf Anweisung der Bande in einen Beutel gepackt. Der Rentner warf nun das Geld samt Beutel über den Balkon in die Arme des Verbrechers. Der falsche Polizist bedankte sich und wurde nie wieder gesehen.