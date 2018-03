"Geld und Mädels laufen einem nach" Peter Kraus: Früher hat er viel mehr Angebote bekommen

Also, bevor allzu große Zweifel aufkommen: Peter Kraus, lebende Rock’n’Roll-Legende im Alter von 79 Jahren, steckt offenbar weder in der Midlife-Crisis noch in einer Ehekrise: "Unsere Ehe ist die Harmonie in Person! Wir haben noch nie gestritten", sagt Kraus der Funke Mediengruppe über die Beziehung zu seiner Ingrid, mit der er seit 1969 verheiratet ist, im nächsten Jahr also Goldene Hochzeit feiert.