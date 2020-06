Geld lieber spenden Philipp Plein will Zoff mit Ferrari beilegen - mit diesem Vorschlag

"Müde und erschöpft"

Auch der Modeschöpfer selbst meldet sich in dem Post zu Wort. Er sei nach fast zwei Jahren Streit vor Gericht "erschöpft und müde". "Am Ende brauchen weder Ferrari noch ich wirklich dieses Geld!", so Plein. Sein jetziger Vorschlag, um den Streit beizulegen, diene allerdings nicht dazu, Werbung für sich und seine Marke zu machen. "Ich habe schon immer die afroamerikanische Kultur und Gemeinschaft unterstützt. Ich war der erste Designer, der seine Modenschau auf der Fashion Week 2013 in Milan, nur mit farbigen Models besetzt hat", so Plein weiter. Am Ende verspricht der Designer: Selbst wenn Ferrari meinen Vorschlag nicht annimmt, werde ich spenden, um zu helfen."