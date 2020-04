Geld geht an kranke Kinder Sarah Lombardi: Großer Erfolg für ihren Online-Flohmarkt

So schlimm stand es einst um Alessio

Wie schlimm es um ihren Sohn bei der Geburt stand, hatte Pietro Lombardi (27), der Ex-Mann der Sängerin, im Januar 2019 in der Doku "Die Pietro Lombardi Story" erzählt. Er erklärte unter anderem: "Alessio kam leblos zur Welt. Keiner wusste, was ist. Ich bin mit ihm in diesen Reanimationsraum und ich wusste nicht, was passiert. Da war ein anderes kleines Kind, komplett blau. Fünf, sechs Ärzte haben ihn wiederbelebt. Ich habe gefragt, 'Was machen Sie mit meinem Kind?' Ich war wie in Trance."