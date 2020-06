Geld für die Angehörigen Marsch und Millionenspende: Kanye West setzt Zeichen gegen Rassismus

Bei der Teilnahme am Marsch durch seine Heimatstadt beließ es West demnach aber bei Weitem nicht. Vielmehr habe er insgesamt zwei Millionen Dollar in die Hand genommen und den Hinterbliebenen all jener Personen gespendet, die zuletzt durch Polizeigewalt und Rassismus ihr Leben verloren haben. Für die sechsjährige Tochter von George Floyd habe West einen Collegefond eingerichtet, auch die Familien der getöteten Ahmaud Arbery und Breonna Taylor erhielten seine finanzielle Unterstützung. Ein Teil des Geldes ging zudem an afroamerikanische Geschäftsinhaber in Not.