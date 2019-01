Gelb und blass Emma Stone: Mit diesem Look griff sie daneben

Was hat sie sich dabei gedacht? Schauspielerin Emma Stone (30, "Battle of the Sexes - Gegen jede Regel") ist am Sonntag bei den Producers Guild Awards in Los Angeles in einem bodenlangen gelben Abendkleid auf dem roten Teppich erschienen. Doch das langärmelige, hochgeschlossene Kleid tat dem Hollywoodstar in Kombination mit ihrer hellen Haut und ihren dunkelroten Haaren keinen Gefallen. Der Farbton ließ das Gesicht der 30-Jährigen blass erscheinen und auch eine große goldene Statement-Kette wirkte fehl am Platz.