Pasing - Vor ein paar Tagen erst war Grundsteinlegung auf dem Gelände der alten, denkmalgeschützten Kuvertfabrik in Pasing. 175 Wohnungen in fünf Neubauten sollen entstehen, Büros – und zur Landsberger Straße hin auch Einzelhandel. Die Grundsteinlegung wurde noch vom Projektentwickler Bauwerk organisiert. Doch jetzt ist das Gelände verkauft worden. An die Stadtsparkasse München.