Zwar sind 0,6 Millionen Tonnen nur ein kleiner Teil der Neubaumasse (insgesamt 3,9 Millionen Tonnen), die auf dem Gelände der Bayernkaserne verbaut wird, aber laut Kristina Frank dennoch ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.

So wird der recycelte Beton direkt da hergestellt, wo er später auch eingesetzt wird. Dadurch werden 3,2 Millionen Kilometer Transportwege gespart - Schwerlastverkehr wohlgemerkt. Der ökologische Vorteil liege insgesamt bei 50 Prozent gegenüber einer vollständigen Beseitigung des Bauschutts.

Da so viel Substanz wie möglich von den alten Gebäuden recycelt werden soll, ist bereits beim Abriss eine größere Vorsicht gefragt, erklärt Hans-Ulrich Möbius, Projektleiter der vom Kommunalreferat beauftragten Ingenieurgesellschaft "DMU Consult". "Normalerweise werden vor dem Abriss beispielsweise Fensterscheiben einfach zerschlagen", erklärt er.

Idee für Recycling-Viertel: Stadtrat muss Konzept erst absegnen

"Recycling bedeutet jedoch deutlich mehr Kleinarbeit", so Möbius. Schließlich wolle man später in den einzelnen Materialien, etwa in den Substraten, aus denen Pflanzenerde entsteht, keine kleinen Glasscherben wiederfinden. Auf dem Gelände der Bayernkaserne werden bereits jetzt fleißig Betonklötze aus altem Bauschutt gegossen. Doch bevor aus denen bis 2030 das neue Recycling-Viertel entstehen wird, muss das Konzept im September zunächst noch vom Stadtrat abgesegnet werden.

Beton - ein Konfliktstoff: Der Welt geht die Baumasse aus

Unsere moderne Welt ist auf Sand gebaut - und ist damit stabiler, als der Satz zunächst vermuten lässt. Denn Beton, der Stoff, aus dem zeitgenössische Bauträume gemacht sind, besteht zu einem großen Teil aus Sand. Vince Beiser, Autor des Buches "The World in a Grain" (zu deutsch "Die Welt in einem Sandkorn") nennt Sand deshalb: "Die tatsächliche Grundlage moderner Zivilisation."

Und das wird zunehmend zum Problem. Denn Bauträgern geht die Grundlage aus. Sand wird ein knappes Gut – und damit ist auch Beton als Baustoff nicht mehr im Überfluss verfügbar. Nur am Rande bemerkt: auch Glas, Computerchips und sogar Zahnpasta benötigen Sand im Herstellungsprozess.

50 Milliarden Tonnen Sand verbraucht die Menschheit jedes Jahr, das sei mehr als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte, sagt Beiser. Doch trotzdem: Sandmangel? Es soll zu wenig von dem Stoff geben, der sich gleichzeitig weltweit ausbreitet? Stichwort: Wüstenbildung oder Desertation?

Tatsächlich ist es so. Das liegt daran, dass Sand nicht gleich Sand ist. Die Form der Körnchen ist entscheidend. So eignet sich Sand aus dem Meer hervorragend dazu, Baustoffe wie eben Beton herzustellen. Wüstensand hingegen ist durch Wind über die Jahrtausende hinweg zu rund geworden. Er fügt sich deshalb nicht zu einer kompakten Masse zusammen.

In Indien ist illegaler Sandabbau schon zu einem Milliardengeschäft geworden. Das Weltumweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) schätzt, dass drei von vier Stränden weltweit auf lange Sicht verschwinden könnten. Und zwar nicht nur im Globalen Süden: In Monterey Bay, Kalifornien bricht wegen des Sandabbaus die Küstenlinie jedes Jahr um bis zu 1,5 Meter ab. Sophie Anfang

