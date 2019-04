Neben der Krone und der Teilnahme an den Eröffnungstagen hat die künftige Prinzessin nämlich einen Anspruch auf die sogenannte Dult-Flatrate in der Festhalle Schmidt. Die Flatrate beinhaltet für beide Landshuter Dulten 2019 einen reservierten Tisch an jedem Tag. Und weil die Dultprinzessin nicht auf dem Trockenen sitzen soll, wollte Schmidt dazu täglich zehn Biermarkerl und eine Brotzeit für den ganzen Tisch spendieren. Der Gesamtwert des Preises liegt bei etwa 4.500 Euro.

Etwa vier Kandidatinnen konnten sich laut Schmidt in den vergangenen Wochen absetzen und waren in der Favoritenrolle. Doch dann traten plötzlich Unregelmäßigkeiten bei der Facebook-Abstimmung auf, die sich der Festwirt nicht erklären konnte: "Auffällig waren starke Like-Sprünge bei zwei Kandidatinnen. Eine hatte innerhalb von nur einer Minute statt 600 plötzlich 1.200 Likes. Eine Weitere schaffte es von 500 an einem Vormittag erst auf 1.400. Am nächsten Tag sogar innerhalb von Minuten auf über 4.000", so der Festwirt.

Spätestens dann kamen dem Festwirt Zweifel auf, ob der Wettbewerb noch fair zu Ende geführt werden kann. Schmidt:

"Wir haben etwa 50 Personen rausgesucht, die abgestimmt hatte und angeschrieben. Dabei mussten wir feststellen, dass diese aus Russland, Griechenland und den arabischen Ländern kommen." Geantwortet habe keine der Personen auf die Anfrage. "Da war uns klar, dass es sich um gekaufte Facebook-Likes handeln muss", so Schmidt.

Nun geht die Wahl bis zum 17. April also noch einmal von vorne los. Schmidt hat alle Kandidatinnen angeschrieben und informiert. Disqualifiziert worden ist aber niemand. "Wir können nicht nachweisen, ob die Damen etwas mit den Fake-Accounts zu tun haben – oder ob es jemand aus ihrem Bekanntenkreis nur etwas zu gut gemeint hat", sagt Schmidt.

Dennoch ist der Abstimmungs-Skandal für Schmidt mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. "Eine Werbeagentur hat für mich das Wochenende durchgearbeitet und eine neue Abstimmung auf unserer Homepage eingerichtet."

Dort werden IP-Adressen erkannt, abgestimmt werden kann jetzt nur noch einmal. IP-Adressen aus dem Ausland sind blockiert. Schmidt: "Uns ist wichtig, dass das Voting regional bleibt. Schließlich sollen die Landshuter mit Bezug zur Dult ihre Kandidatin wählen." Etwas verärgert ist der Festwirt dennoch: "Bedauerlicherweise wurde uns diese schöne Sache, die bisherigen Stimmen, die Arbeit der Kandidatinnen und die Unterstützung kaputtgemacht."

