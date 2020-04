Geiseldrama in Echtzeit "Tatort: Die Zeit ist gekommen": So wird der neue Dresden-Krimi

Lohnt sich das Einschalten

Unbedingt. Im neuesten Fall aus Dresden passt eigentlich alles zusammen. Ein sowieso schon überzeugendes Ermittlerteam trifft hier auf einen spannenden - nahezu in Echtzeit erzählten - Fall und starke Episodenhauptrollen. Allen voran Max Riemelt überzeugt in seiner Rolle des verzweifelten jungen Vaters, der in erster Linie nur seine Familie und sein Leben retten will. Oder hat er doch mehr auf dem Kerbholz, als man als Zuschauer zunächst ahnt?