Geht es ihm psychisch wieder schlechter? Justin Bieber bittet seine Fans, für ihn zu beten

Mitte Februar wurden Gerüchte laut, dass Justin Bieber (25, "What Do You Mean?") wieder an Depressionen leide. Einer anonymen Quelle zufolge sei der Sänger erneut in Behandlung, berichtete das "People"-Magazin. Nun scheint der 25-Jährige die Spekulationen mit einem neuen Instagram-Post selbst zu bestätigen. In einem Statement forderte er seine Fans dazu auf, für ihn zu beten.