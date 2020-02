Inklusion ist schwer und kostet - aber lohnt sich

Inklusion ist Ollerts Thema und er kämpft leidenschaftlich dafür. Aus eigener Erfahrung weiß der 22-Jährige, wie leicht Kinder und Jugendliche in "normalen" Vereinen aus dem Raster fallen. Etwa, weil sie hör- oder sehbehindert sind. Dass das das fußballerische Talent schnell in den Hintergrund drängt, prangert Ollert an. Er will Berührungsängste abbauen.