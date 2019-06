Geheimnisvolle Beziehung Jenny Elvers stellt ihren neuen Freund vor

Sein erstes Interview mit RTL nutzte Lorinser sogleich, um Bewunderung für seine neue Freundin auszudrücken: "Sie ist eine sehr intelligente Frau und was ich sehr an ihr schätze, ist ihr Humor (...) und dass sie mir am Anfang gar nicht gesagt hat, wer sie ist." Lorinser wusste angeblich also gar nicht, wie berühmt Elvers ist. Kurz vor der Veranstaltung habe sie ihn deshalb noch einmal vorgewarnt: "Sie hat heute, als ich ins Hotel kam, zu mir gesagt: 'Du weißt, dass du heute mit einer sehr bekannten Frau ausgehst?'"