Familie und Privatleben von Florian David Fitz gehören nicht in Öffentlichkeit

Warum teilen Sie nicht mehr solcher privaten Geschichten?

Meine Freunde und Familie merken es relativ schnell, wenn sie private Fotos mit mir posten. Das hat Konsequenzen, wenn die Leute wissen, mit wem ich befreundet bin, wer meine Mutter und meine Schwester sind.

Gab es auch schon negative Erfahrungen?

Ja, die kriegen dann ständig Post. Es kam jemand vorbei und es haben sich auch schon Leute mit den beiden befreundet, die dann später zugegeben haben, dass es gar nicht um die Freundschaft ging. Das ist dann sehr verletzend. Ich wurde mit der Zeit immer vorsichtiger. Wenn du nicht willst, dass dein privater Bereich diese Konsequenzen abkriegen, dann hältst du deine eigenen Leute aus dem öffentlichen Bereich raus.

Haben Sie schon mal ein Geheimnis ausgeplaudert?

Ich bin leider sehr ungezügelt und im Freundeskreis, was Geheimnisse angeht, nicht super beliebt. (lacht). Es ist jetzt nicht so, dass ich mich verplappern würde, aber ich bespreche alles gern in einer Runde und kann nicht gut lügen. Mir sieht man das sofort an. Viele denken ja immer, dass Schauspielen lügen sei, dem ist nicht so. Schauspieler sind dazu da, dass man ihre Gefühle angucken kann.

Legen Sie Ihr Handy auch mal weg?

Ich weiß, dass es mir guttut, aber das Ding ist auch einfach verdammt praktisch. Das ist ja der Fluch. Ich bin zum Beispiel ziemlich froh, dass ich keine separate Kamera dabeihaben muss und immer etwas nachschauen kann. Aber mich nervt es auch manchmal, wenn Kollegen ständig am Handy hängen und Instagram-Storys machen, das gebe ich offen zu.

Ihren Instagram-Kanal bespielen Sie selbst?

Ich mache es so gut ich kann selbst. Ich glaube, Instagram ist das Marketinginstrument unserer Zeit. Im Vergleich zu den anderen Kollegen, die da ständig verrückte Storys posten, bin ich der Opa. Ich selbst habe keinen rein privaten Account, ich weiß nicht, wie das ist, stelle mir das aber total nett vor, wenn man die Bilder der Freunde sieht und wo sie gerade sind. Aber es ist okay, ich muss nicht alles mitmachen.