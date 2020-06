Rome Götze: Deshalb trägt der Promi-Sohn diesen Namen

Für Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin steckt hinter dem Namen Rome keine tiefere Bedeutung, wie die 30-Jährige erklärt: "Eigentlich war der Name Marios Idee. Er hörte den Namen und wir beide verliebten uns in ihn, weil wir ihn nie zuvor gehört hatten", erklärt Ann-Kathrin in einer Insta-Story.