Pascal Kappés hatte schon mal was mit einem Mann

In einer Fragerunde will ein Fan von dem Männermodel wissen, ob er schon mal etwas mit einem Mann gehabt hat. Die überraschend ehrliche Antwort von Pascal Kappés lautet: "Ja, hatte ich." Wer der Glückliche war und was genau zwischen den Männern gelaufen ist, bleibt vorerst unter Verschluss.