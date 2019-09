Gedreht am Original-Schauplatz

Jan Fehse ("Spreewaldkrimi") führte die Regie, den Clubbetreiber spielt Wolfgang Fierek ("Ein Bayer auf Rügen"). Die TV-Handlung: Auf dem Münchner Waldfriedhof wird in einem Abfallcontainer eine männliche Leiche entdeckt. Der Tote stellt sich als prominenter Gastronom heraus, der erstochen wurde. Die Ermittlungen führen in einen exklusiven Männer-Club, in dem er Mitglied war.