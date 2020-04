Reisinger bedankt sich bei Profi-Fußballern

Robert Reisinger bedankt sich im Namen des Präsidiums bei Trainerstab und Spielern für ihre Solidarität. "Verehrte Mitglieder, liebe Löwinnen und Löwen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA haben mit einem Gehaltsverzicht und ihrem Einverständnis zur Kurzarbeit einen Beitrag zur Stabilisierung des Unternehmens in der Corona-Krise geleistet. Das Präsidium dankt als Gesellschaftervertreter der Mannschaft und dem gesamten Stab der Profi-Fußballtochter für dieses Signal", erklärt Reisinger in einer Mitteilung auf der Website des Vereins.