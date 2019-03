Verdienst für "Tagesschau" um 20 Uhr: Knapp 260 Euro

Das heißt also: Die Moderatoren der "Tagesschau" bekommen nicht wie Festangestellte ein fixes Monatsgehalt. Je mehr Sendungen sie lesen, desto mehr Geld verdienen sie. Jan Hofer hat am Wochenende vor seinem Schwächeanfall sieben Ausgaben der "Tagesschau" präsentiert. Im Blog es heißt weiter: "Dazwischen lagen Pausen von einer bis zweieinhalb Stunden, in denen die Sprecher regenerieren können und nicht redaktionell arbeiten müssen."