"Danke heißt: Mehr Gehalt!"

Was auffällt: In den systemrelevanten Berufen arbeiten vor allem Frauen. In Krankenhäusern belief sich ihr Anteil im vergangenen Jahr auf 63,2 Prozent, in Altenheimen auf 70,5 Prozent. "Diese Zahlen sind im wahrsten Sinne ein Armutszeugnis", sagt Ates Gürpinar, Landessprecher der Linken in Bayern.