Es war einer dieser Auftritte, die Pinizzotto seinen Ruf als Psycho auf dem Eis eingebracht und zum meistgehassten Akteur der Liga gemacht haben. Im ersten Playoff-Spiel der Halbfinal-Serie (Best of seven) gegen Mannheim am Donnerstag donnerte er wie ein wilder Stier Nationalspieler Matthias Plachta mit der Urgewalt seiner 100 Kilogramm in die Bande. Direkt vor den Augen des Schiedsrichters.