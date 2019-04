München/Halle - Drei Millionen Euro sollen es in der kommenden Saison sein. Und dann - nach AZ-Informationen - nur noch 2,5 Millionen Euro in der Saison 2020/21. Das wäre das Budget für den TSV 1860, sollten die Löwen in beiden Spielzeiten in der Dritten Liga spielen. Was ja sportlich selbst für die kommende Saison noch nicht zu 100 Prozent feststeht.