Gegner bei "Kampf der Realitystars" Willi Herren: "Johannes Haller ist sich immer selbst der Nächste"

Ballermann-Sänger Willi Herren (45, "1000 und 1 Nacht") stößt am Mittwoch in der dritten Folge zu den Kandidaten der RTLzwei-Sendung "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" (5. August, 20:15 Uhr). Dabei trifft er am Strand von Thailand auf den Ex-"Bachelorette"-Kandidaten Johannes Haller (32), mit dem er sich 2019 im "Sommerhaus der Stars" angelegt hatte. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Herren über den Streit mit dem Influencer und erzählt von seiner beschwerlichen Anreise, die kurzzeitig in einem thailändischen Gefängnis endete. Der Grund: ein scheinbar verdächtiger Reisepass. Bei seiner Einreise in Thailand stellten Beamte fest, dass Herren einen Pass führt, der vor zwei Jahren als gestohlen gemeldet worden war. Doch es war Herrens eigener Ausweis, den er irgendwann wohl wiedergefunden hat.