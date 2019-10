Alternativ-Entwurf: Flächen für Kurzparkzonen

Kilian hat den Vorschlag am Dienstag in den Bezirksausschuss eingereicht. Seine Alternative, die er von einem Architekten als Fotomontage hat visualisieren lassen, sieht so aus: Die Fraunhoferstraße wird für die Autos verengt. Die Radlwege bleiben breit, aber wandern zur Straßenmitte.