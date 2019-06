Joko und Klaas machen "taff": Das sind die Themen

Die Themen stehen diesmal bereits fest: Unter anderem geht es um die neueste Sommermode im „taff Trend“ sowie um den aktuellsten Klatsch aus der Welt der Promis. Ob Joko und Claas auch dem Lifestyle- und Entertainment-Magazin einen sozialkritischen Anstrich verpassen, erfahren wir dann ab 17 Uhr.

Thore Schölermann: Das sagt der "taff"-Moderator zum Tausch

"Über 24 tolle und erfolgreiche Jahre 'taff' - und jetzt überlassen wir unser Quotenflaggschiff am ProSieben-Nachmittag diesen beiden Verrückten aus der Prime Time. Da hätte ProSieben lieber absichtlich verlieren sollen. Dennoch drücken wir den beiden jungen Talenten die Daumen und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Danke für den freien Tag!", amüsierte sich der eigentliche "taff"-Moderator Thore Schölermann - und wird sicher genauso gespannt sein wie das gesamte ProSieben-Publikum.

"Joko & Klaas gegen ProSieben": Wann gibt's die Revanche?

Die Revanche "Joko & Klaas gegen ProSieben" geht dann am Dienstag (18. Juni) um 20.15 Uhr über die Bühne. Genau eine Woche später endet dann die erste Staffel des neuen Formats. Sollten Joko und Klaas ProSieben in einer der beiden Sendungen besiegen, würden ihnen wieder am darauffolgenden Mittwoch 15 Minuten in der Primetime zur freien Verfügung stehen.

Lesen Sie auch: Hat Joko Winterscheidt eine Frau und Kinder?

Lesen Sie auch: Klaas Heufer-Umlauf hat zwei Jungs mit seiner Freundin