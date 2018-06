Gegen Polizeigewalt BET Awards: Rapper Meek Mill würdigt den verstorbenen XXXTentacion

Während seines Tributs erinnerte Meek Mill aber nicht nur an XXXTentacion, sondern auch an den 21-jährigen Jimmy Wopo, der nur wenige Stunden nach ihm erschossen worden war. Auf der Bühne trug er ein T-Shirt, das mit den Gesichtern der beiden toten Kollegen bedruckt war. Wie "The Hollywood Reporter" weiter meldet, sag er in seinem neuen Song "Stay Woke", den er performte, unter anderem die Zeilen: "Sie haben uns gelehrt, einander zu hassen, bevor wir laufen lernten".