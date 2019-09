München - Robert Lewandowski ist nicht zu stoppen! Sein Treffer in der 79. Minute zum zwischenzeitlichen 3:1 beim Auswärtserfolg in Paderborn (3:2) war nicht nur sein 10. Saisontreffer, sondern gleichzeitig einer für die Geschichtsbücher. Der Pole ist der erste Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der nach sechs Spieltagen bereits zehn Treffer auf dem Konto hat.