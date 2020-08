Gegen Motsi Mabuse und Co. "Grill den Henssler": Steffen Henssler kocht sich in einen Rausch

TV-Koch Steffen Henssler (47) ließ am Sonntagabend in seiner Vox-Show "Grill den Henssler" überhaupt nichts anbrennen und bruzzelte sich nahezu in einen Rausch. Seinen prominenten Gegnern - Comedian Chris Tall (29), Tänzerin Motsi Mabuse (39) und Schauspieler André Dietz (45) - ließ er dabei nicht den Hauch einer Chance und entschied neben den Kochdurchgängen auch alle Zwischenrunden für sich. Am Ende erreichte er genau 100 Punkte, so viel wie noch nie in mehr als 80 bisher produzierten Folgen.