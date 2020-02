Gegen Mario Basler "Schlag den Star": Frank Rosin holt sich den Sieg

TV-Koch Frank Rosin (53) und Fußball-Legende Mario Basler (51) duellierten sich am Samstagabend in der Prosieben-Show "Schlag den Star". Unter Anleitung von Moderator Elton (48) mussten die beiden unter anderem Stoffhälften aneinandernähen oder Floorball, Tisch-Curling und Golf-Darts spielen. Am Ende holte sich Rosin die Siegprämie von 100.000 Euro.