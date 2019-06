Wie sehr hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie sich Weltmeister nennen dürfen?

Gar nicht sehr. Ich übe weiter meinen Beruf als Maler aus. Es ist sehr anstrengend und zeitaufwendig. Aber ich bin ein positiver Mensch. Man kann Anstrengung umgehen, indem man Freude hat an dem, was man tut. Ich tue alles aus Leidenschaft, nicht, weil ich es muss. Das ist der große Unterschied zu vielen, die immer jammern. Manchmal liege ich am Abend halbtot im Bett. Aber ich genieße das, denn ich weiß, ich habe was vollbracht. Viele Menschen, die ich kenne, lassen sich herunterziehen. Arbeiten nur, um es hinter sich zu bringen. Ich arbeite, weil ich es liebe, weil ich diese Leidenschaft in mir habe. So ist mein Leben, so ist es schon lange. Was sich geändert hat, ist, dass ich jetzt Motorrad fahre, ich träume von großen Touren, der großen Freiheit, vielleicht nach Norwegen oder in den Südwesten der USA. Ich möchte die Welt erkunden.