München – Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion (XR) haben am Sonntag im Terminal 2 des Münchner Flughafens gegen Kurzstreckenflüge vor allem innerhalb Deutschlands demonstriert. Rund ein Dutzend Aktivisten ketteten sich an Kofferkulis und blockierten so Teile des Bereichs rund um die Check-In-Schalter.