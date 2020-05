Gegen Jorge González Thomas Hayo gewinnt bei "Schlag den Star"

In der 50. Ausgabe von "Schlag den Star" kämpften Choreograph und Stylist Jorge González (52) und Creative Director Thomas Hayo (51) gegeneinander. Auf dem Programm standen Spiele wie Tischtennis-Squash, Bagger-Fahrten oder Leiter-Slalom in zehn Meter Höhe. Nach 13 Runden und dem Klassiker "Ringing The Bullchen" stand dann Thomas Hayo als Sieger fest, der damit 100.000 Euro gewann.