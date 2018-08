1860-Anhänger mit Protest gegen DFB

Auch die Löwen-Fans beteiligten sich am Protest gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball-Liga (DFL). Zahlreiche Fan-Clubs der Mannschaften aus den Profiligen haben bei den Erstrunden-Spielen im DFB-Pokal mit Plakaten und Bannern protestiert. "DFB, DFL & Co. - Ihr werdet von uns hören!", heißt das Motto, mit dem die Fanszene am Pokal-Wochenende in einer bundesweiten Aktion auf mangelnde Ergebnisse in dem vor einem Jahr begonnenen Dialog mit dem Fußball-Verband hinweisen wollte.