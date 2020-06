Gegen Herzinfarkt und Schlaganfall So hat man den Cholesterinwert im Blick

Je früher festgestellt wird, ob die Blutfette aus dem Ruder laufen, desto besser lassen sich zukünftige Herzinfarkte und Schlaganfälle vermeiden. Passend zum Tag des Cholesterins am 19. Juni 2020 warten dänische Wissenschaftler mit erschreckenden Zahlen zur familiären Hypercholesterinämie auf, also einem erblich bedingten erhöhten Cholesterinwert: Weltweit leidet eine von rund 300 Personen (insgesamt ca. 25 Millionen Menschen) an der genetisch bedingten, starken Erhöhung von LDL-Cholesterin im Blut.