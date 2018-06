Gegen Gewalt im Bahnverkehr Polizei verbietet Waffen in Berlin

Berlin - Wegen zunehmender Gewaltausbrüche hat die Polizei in Berlin am Wochenende ein komplettes Verbot von Waffen und anderen gefährlichen Gegenständen in bestimmten Bahnhöfen verhängt. 180 Bundespolizisten waren seit Freitagabend zusätzlich für Kontrollen im Einsatz. Das Verbot galt in den beiden Nächten auf Samstag und Sonntag, jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr, und zwar an sieben S-Bahnhöfen zwischen Berlin-Alexanderplatz und Berlin-Lichtenberg.