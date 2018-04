Bayern-Youngster Meritan Shabani hat eine steile Karriere hinter sich

Vor allem in den vergangenen Jahren nahm die Karriere des Deutsch-Kosovaren rasant an Fahrt auf. 2015 schaffte er direkt den Sprung aus der U16 in die U19 des Rekordmeisters, zwei Jahre später feierte er an der Seite von Lars Lukas Mai die A-Jugend-Meisterschaft. Vor allem in der laufenden Spielzeit zählt er dort zu den Leistungsträgern. Acht Treffer und fünf Vorlagen verbuchte der Mittelfeldspieler in 18 Partien, auch in der UEFA Youth League kam er sechsmal zum Einsatz.