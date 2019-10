An diesem Donnerstag findet das Polizeitheater in Neuhausen im Pfarrsaal St. Theresia in der Fuetererstraße 21 um 14 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Wer an der Theatervorführung teilnehmen möchte, kann sich beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089/2910-3699 anmelden.