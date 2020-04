Gegen Einsamkeit im Alter Matthew McConaughey spielt Bingo mit Altersheim-Bewohnern

Das Coronavirus trifft ältere Menschen besonders hart: Sie zählen nicht nur zur Risikogruppe, sondern können durch das Kontaktverbot in vielen Ländern auch keinen Besuch mehr empfangen. Deshalb lassen sich etliche Altersheime lustige Aktionen einfallen, um die Gemeinschaft unter den Senioren auch in Zeiten der Corona-Isolation zu stärken. Das "Enclave at Round Rock" in Texas bekam dafür jüngst prominente Unterstützung: Oscar-Gewinner Matthew McConaughey (50, "Mud") moderierte einen virtuellen Bingo-Abend.