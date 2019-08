Sendling - An lauen Sommerabenden mit Freunden an der Isar grillen. Für Grillfans eine gemütliche Sache. "Gleichzeitig leiden aber Anwohner unter den Rauchschwaden, die durch Kohlegrills entstehen", findet die Rathaus-SPD. Sie fordert deshalb, dass die Stadt eine Kampagne für Gasgrills in den städtischen Grillzonen starten soll.