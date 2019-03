Gegen die Angst, Tatort, ... Krimi-Tipps am Montag

21:55 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Der Tote im Kornkreis

Der Farmer Sir Harry Chatwyn (John Woodvine) entdeckt auf seinem Land mysteriöse Kornkreise, und in einem von ihnen liegt eine nackte Leiche mit Verbrennungen an den Händen und einer Stichwunde im Nacken. Bei dem Opfer handelt es sich um den Kleinkriminellen Ronald Stokes. Sir Harrys Frau Beatrice (Alison Fiske) und der UFO-Experte Lloyd Kirby (Kenneth Colley) bieten Inspector Barnaby (John Nettles) ihre Hilfe an, denn Kirby ist überzeugt, dass der Tote von Außerirdischen entführt und ermordet wurde. Obwohl Lloyd für die Tatzeit ein Alibi hat, ist Barnaby ihm gegenüber misstrauisch.

22:00 Uhr, rbb, Tatort: Salzleiche

Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) muss den Mord am Wachmann Sven Gutzkow aufklären, dessen Leiche seit einem halben Jahr in den Salzhalden des Erkundungsbergwerks Gorleben verschüttet lag. Schon bald ermittelt sie in einem brisanten Milieu. Der Leiter der Betreibergesellschaft des atomaren Zwischen- und Endlagers, Kasper, wird seit geraumer Zeit erpresst. Unter Verdacht stehen Gutzkows Kollegen Augenthaler, dessen Eigenheim im Rohbau steckt und der Geologe Sandmann - und was weiß die altgediente Anti-Atom-Aktivistin Welany?