Gegen die Angst, Kebab Connection, ... TV-Tipps am Donnerstag

Eine Staatsanwältin legt sich in "Gegen die Angst" (ZDFneo) mit Berliner Clans an. Der "Bergdoktor" (ZDF) unterstützt eine Tumorpatientin bei einer schwierigen Entscheidung und in "Kebab Connection" (Tele 5) will der Hip-Hop-Fan Ibo den ersten deutschen Kung-Fu-Film drehen.